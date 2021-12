L'Agenda en Normandie : lundi 1er août

Tout ce week-end, le Pin au Haras organise la 24ème édition de la fête européenne de la chasse et de la pêche. Au programme : animations, concours, spectacles. 9 villages présenteront des activités et des démonstrations. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur l'hippodrome de la Bergerie. L'entrée est à 9€, c'est 14€ pour les deux jours et c'est gratuit pour les moins de 15 ans. Les infos ICI

Samedi, «L'été fait son cinéma» investit la plage verte de Saint-Lô. Assistez à la retransmission du film qui a connu un franc succès lors de sa sortie en salle «La Famille Bélier» d'Eric Lartigau avec la chanteuse Louane. C'est ce samedi à partir de 21h45. C'est gratuit.

Cet été, découvrez ou redécouvrez le Viaduc de la Souleuvre, l'occasion de participer à une ou plusieurs activités à sensations comme le saut à l'élastique, le saut pendulaire, la balançoire et la tyrolienne géante ou encore le jardin pieds nus et la luge sur rails. Sans oublier l'événement de ce dimanche, les sauts délires à l'occasion de leur 26ème anniversaire. Toutes les infos ICI