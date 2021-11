L'Agenda en Normandie : jeudi 28 juillet

Les vacances à Condé côté plage c'est jusqu'au 21 août à Condé-sur-Noireau. De 14h à 19h, profitez, en famille, d'animations, jeux, détentes, journaux, musique, buvette, glaces et pédalos. Tous les jours une activité différente est proposée. Les animateurs de la plage vous proposent des animations gratuites à partir de 16h.

Porté par la Ville d’Alençon et organisé par We Are Kraft, Alençon Plage reprend ses quartiers d’été au cœur du parc des Promenades dès jeudi 28 juillet et jusqu'au 24 août avec Tendance Ouest. Les animations sont gratuites, retrouvez le programme complet ICI

La 33ème édition du raid Jersey-Carteret, organisé par le Club d'aviron en mer de Barneville-Carteret, se tient ce samedi. 70 bateaux, de tous horizons, s'apprêtent à prendre le départ pour rallier à la rame les 28 km qui séparent Gorey (l'île de Jersey) du port de Barneville-Carteret. Les départs de la course seront lancés, ce samedi, entre 14h55 et 15h40.