Coup de coeur du libraire à Rouen : Les trois saisons de la rage "Un livre magnifique" (épisode 1/8)

Roman paru en août 2010 aux éditions Albin Michel, Les trois saions de la rage de Victor Cohen Hadria est la première suggestion issue de la série "Coup de coeur des libraires" de Rouen (Seine-Maritime).

A l'Armitière, située rue Jeanne d'Arc, le libraire conseille vivement cet ouvrage aux lecteurs.

"Ce roman, en partie épistolaire relate parfaitement les croyances et superstitions du 19e siècle. Il retrace l'histoire d'un médecin de campagne, dans les alentours de Caen, de Falaise, jusqu'à Rouen, et plonge le lecteur dans les milieux fermiers et bourgeois de l'époque. C'est un livre magnifique ! Les amateurs de Flaubert et Maupassant retrouveront un univers assez similaire..."