Caen. Les créateurs de la fête des Normands sortent un livre sur la Normandie

Florian Hurard et Chloé S.Herzhaft sont normands et en couple mais ils sont aussi les inventeurs la grande fête régionale de la Normandie. Et ils éditent aujourd'hui un livre "La Normandie, c'est maintenant. Boîte à outils de construction territoriale", un ouvrage qui permet de comprendre et connaître "les défis, les atouts, les leviers, les freins de la région."

200 commandes pour éditer le livre

Ils ont lancé une campagne de financement par souscription du 21 novembre au 21 décembre 2016. "Nous espérons enregistrer 200 commandes pour pouvoir éditer un premier tirage en version papier pour le mois de janvier 2017", expliquent-ils.

L'ouvrage papier coûte 14 €. Le livre est proposé au prix de 3,99 € au format numérique.

Pour commander le livre en format papier : https://fetedesnormands.com/la-normandie-cest-maintenant/ En format numérique : www.amazon.fr/Normandie-cest-maintenant-construction-territoriale-ebook/dp/B01N77PSWQ

