Normandie . Je viens d'ici, le nouveau livre d'Hervé Morin

Je viens d'ici. Voilà l'intitulé du nouveau livre écrit par Hervé Morin, le président de la région Normandie. Il s'agit là de son troisième ouvrage après Arrêtez de mépriser les Français, en 2011, et Lettre à Alma sur l'état du monde qui l'attend, en 2014.

Il livre sa fierté d'être Normand

Dans ce nouvel ouvrage de 144 pages, l'ancien ministre de la Défense raconte au lecteur sa passion pour la Normandie, région où il est né, et dont il est aujourd'hui l'ambassadeur aux quatre coins du monde.

Accompagné des clichés réalisés par Guillaume de Laubier, photographe normand spécialiste de l'univers de la décoration et du patrimoine, le président de région invite le lecteur à découvrir ses "quatre Normandies" : "celle des paysages et des lieux grandioses que le monde nous envie, celle des lieux qui ont bercé et façonné ma vie, celle des belles rencontres avec des Normandes et des Normands, aussi touchants que hors du commun, et celle qui symbolise cet esprit de conquête qui anime les Normands et la Normandie", raconte-t-il en dernière page de couverture.

On peut y trouver des illustrations de lieux emblématiques de Normandie, comme le Mont-Saint-Michel ou la plage d'Arromanches-les-Bains, mais aussi des moments de rencontres avec les gens du terroir.

Cet ouvrage, des Éditions des Falaises, coûte 29€. Il sera disponible en librairie à partir de novembre 2019.

