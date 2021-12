Le Mont-Saint-Michel. Maryse doyenne des Alpes-Maritimes au Mont Saint-Michel les 19 et 20 mars

Le 6 février 2019, Nice-Matin avait publié sur son site internet une vidéo dans laquelle Maryse exprimait son souhait de "visiter le Mont Saint-Michel et la Bretagne, là où la mer se retire ".

