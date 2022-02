Normandie : idées sorties ce week-end dans l'agglomération de Rouen

- Une journée pour les pandas roux

Tout au long de la journée des animations sont proposées pour faire connaître ce petit animal en danger d'extinction. Les soigneurs présentent les deux frères résidant au parc depuis peu.

Pratique. Samedi 17 septembre de 10 à 18h. Parc animalier de Clères (Seine-Maritime). Gratuit. 02.35.33.23.08

- La malle de Flaubert

Dans la chambre natale de Gustave Flaubert, les enfants découvrent le quotidien du jeune Gustave à l'aide de quizz, jeux de 7 familles, mémory et en explorant sa malle aux trésors.

Pratique. Samedi 17 septembre à 14h30. Musée Flaubert, Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. De 7 à 10 ans. Résa 02 35 15 59 95

- Festival des jeux

L'association Ludens anime le week-end, avec des ateliers jeux de société, des jeux vidéos sur écrans géants, et des jeux en bois pour tous les âges.

Pratique. Samedi 17 de 10 à 23h et dimanche 18 septembre de 10 à 18h. Salle Guy de Maupassant à la Neuville-chant d'Oisel (Seine-Maritime). www.ludens.fr

- Concert inaugural du carillon

Restauré grâce à la DRAC et remonté il y a tout juste quelques mois, le carillon historique de la cathédrale de Rouen va à nouveau sonner, accompagné par le chœur de la maîtrise Saint-Evode et d'autres instruments.

Pratique. Samedi 17 septembre à 17h30. Place de la Cathédrale à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit.

- Le long du Robec : route des moulins

Un guide du Centre d'Histoire Sociale vous accompagne le long de cet affluent de la Seine. Un circuit pittoresque jalonné d'anciens moulins, vestiges de son passé industriel fait de minoterie et d'activité textile.

Pratique. Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30. Rdv four banal de la Pannevert. Gratuit.

- Animations nature

La maison des forêts accueille un public familial l'après-midi autour de trois animations : la présentation d'une ruche par un apiculteur, un atelier sur la teinture végétale et une activité sur la pollinisation.

Pratique. Le 18 septembre à 14h30. Maison des forêts, St Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Gratuit. Résa 02 35 52 93 20

- Écrivains et éditeurs normands

Pour promouvoir les créations locales, l'association Rouen Conquérant organise son 5e salon réunissant une quarantaine d'auteurs tous styles confondus dans le cadre de l'événement Le quai des livres.

Pratique. Le 18 septembre de 9 à 17h30. Quai Bois-Guilbert à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. www.rouenconquerant.com

- Hélène Angel à l'Omnia

La réalisatrice Hélène Angel est à l'Omnia pour présenter Primaire son quatrième long-métrage, dans lequel on découvre le quotidien d'une maîtresse de CM2 : une comédie dramatique.

Pratique. Jeudi 22 septembre à 20h. L'Omnia à Rouen (Seine-Maritime). Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Le climat et le littoral

Le forum du savoir accueille une conférence animée par Virginie Duvat, professeure de géographie, sur les incidences des changements climatiques sur les territoires littoraux.

Pratique. Jeudi 22 septembre à 20h30. Forum du savoir à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. Réservation obligatoire 02 35 89 42 27

- Grataloup à Vascoeuil

Le château et centre d'art de Vascoeuil rassemble actuellement une large collection de figures éthérées flottant dans les paysages méditatifs du peintre Grataloup: réflexion sur l'espace, la pesanteur et la matière.

Pratique. Jusqu'au 23 octobre. Château de Vascoeuil (Seine-Maritime). Tarifs 6,5/9,5€. Tél. 02 35 23 62 35

- Bande dessinée et immigration

Pour faire réfléchir, le Musée National de l'Immigration imagine une exposition itinérante qui rassemble 40 reproductions de dessins issus de BD mis en perspective sur le thème de l'immigration.

Pratique. Jusqu'au 24 septembre. Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. Tél. 02 35 63 60 82

- Bouilles d'artiste

À l'occasion de Normandie Impressionniste, découvrez sur les quais à la Bouille, les 23 portraits d'artistes du XIXe siècle croqués par Hubert Poirot-Bourdain.

Pratique. Jusqu'au 26 septembre. Bords de Seine à la Bouille (Seine-Maritime). Gratuit. www.normandie-impressionniste.fr