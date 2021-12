Vos sorties concert et club ce samedi 28 janvier en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye participez à la Teknophonik 2 pour danser sur du hardstyle, de la minimal ou encore du frenchcore.

Au Koncept à Lessay c'est le nouvel an chinois avec cadeaux asiatiques et dégustation de saké.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est le jour de l'an bis avec la totale : jet de CO2, mascottes en délire et cotillons.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est la soirée soldes mais pas de rabais sur la musique !

CALVADOS

Au Palais à Caen retrouvez Dj NAMTO, le résident de clubs à Dubaï et au Cap d'Agde.

ORNE

Ce samedi soir c'est le Tendance Live au Parc Anova d'Alençon avec Tendance Ouest. Près de 4h de concert, des animations et des cadeaux à remporter afin de proposer un événement festif, familial et gratuit. Parmi les artistes présents vous pourrez applaudir Talisco, Ridsa, Louka protégé de Maitre Gims, June The Girl, Corson, Pagadixx, Souf, Boostee, Arcadian, Damien Lauretta et Tibz.

Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, c'est dance party comme tous les samedi dès 21h30.