Vos sorties concert et club ce samedi 22 octobre en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la soirée We Love Party 2 avec Mehdy Prince. La fiesta comme à Ibiza avec déco, cadeaux et canon à C02.

A l'Agrion au Moulin de Ver fêtez les anniversaires du mois avec 6 entrées offertes pour les natifs d'octobre avant 1h30.

Soirée Brice 3 au Koncept à Lessay avec t-shirts à gagner et animation "surf mécanique".

CALVADOS

2ème soirée du Nordik Impakt ce samedi au Parc de Expositions à Caen. Sur scène retrouvez Ben Klock - Dixon - Ellen Allien - Andy C feat. Tonn Piper - Boris Brejcha - Marek Hemmann - Louisahhh ou encore Carpenter Brut. Infos sur lecargo.fr.

Le Tiffany à Vire Dj Pascal Serra prend les commandes du club pour vous jouer des hits très lourds.

Au DH Club à Subles c'est l'ambiance du Ramses 2 de l'époque. Retrouvez les hits de Tragédie, Larusso en passant par les années 80,90, les 1 er tubes ragga, électro avec DJ Francky et DJ JC.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Au Bayokos à Alençon c'est la soirée Yellow à l'occasion de la sortie de Brice 3 au cinéma. 10 euros l'entrée + 1 conso.