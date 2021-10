Vos sorties concert club ce samedi 5 novembre en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la soirée sexy des pompiers + soirée célibataires avec chipendale.

L'Agrion au Moulin de Ver organise la nuit des célibataires avec entrée offerte avant 23h30.

Au Koncept à Lessay c'est soirée CO2 et neige, l'entrée est gratuite.

CALVADOS

Au DH Club à Subles c'est soirée shooters, à consommer avec modération.

ORNE

A l'occasion de la sortie du premier album de Nine Millions Witches, "The Rapture" particpez à une grande soirée Aérolab #2 à l'ancienne école dans le bourg de Saint Hilaire sur Risle ce samedi à partir de 19h. Ca démarre avec un APÉROLAB mixé par DJ ERRSTAH, puis à 21h un concert de NINE MILLION WITCHES suivi, à 22h30 de DJ SOLEIL NOIR et DJ KÉZER. Plus d'infos sur tftlabel.com.

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne

Au Bayokos à Alençon, la soirée Folie Douce avec sur scène : DJ Alex Cameron, Will Diamond, danseuses, gogos by Clubbing Agency, projection de neige et de confettis.