L'Agenda en Normandie : jeudi 21 juillet

Cet été, testez le gyropode dans la région, c'est le déplacement nouvelle génération. L'occasion de visiter différement Granville, le Havre de la Vanlée et le Bocage Normand. C'est également un moyen original de fêter un mariage ou encore un anniversaire. Plusieurs parcours sont proposés. Best Ride Gyropode Normandie se déplace également pour vous en proposant une animation originale, ludique et accessible. Les infos sur la page Facebook Best Ride Gyropode Normandie

Tout ce week-end, c'est la fête de la moule à Isigny-sur-Mer (Calvados). Dégustations de moules, animations musicales, dîner spectacle et bien d'autres animations sont attendues les deux jours. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 11h30 à 22h dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer. C'est gratuit.

Tout ce week-end, se tient la fête du Poiré à Mantilly (Orneà, près de Domfront. Au programme de ce week-end : des rencontres avec les producteurs, des repas, des concerts, des jeux pour les enfants et de nombreux stands. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Mantilly pour profiter de ces festivités.