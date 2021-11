L'Agenda en Normandie : jeudi 14 juillet

Jeudi 14 juillet, retrouvez les feux d'artifice tirés près de chez vous ICI

Tout ce week-end, se tient le 53e Tour du Roc à la Nage à Granville (Manche). C'est une étape de Coupe de France en eau libre avec une épreuve de 5 km au départ de la cale de l'Avant port. Le départ de la course sera donné à 16h45 le samedi. Des initiations et des matchs de water-polo se tiendront le dimanche. Les infos sur la page Facebook "Le Tour du Roc à la Nage".

Tout ce week-end, se tient le moto-cross d'Ouville (Manche), près de Coutances. 12 courses par jour sont attendues. Samedi, apéro concert et feu d'artifice. Et rendez-vous dimanche pour assister aux finales et remporter de nombreux lots dont une moto Pit Bike. Plus d'infos ICI

Dimanche, une journée animée est organisée dans le parc du château des Montgommery à Ducey (Manche). Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste un déjeuner sur l'herbe est proposé. Chacun doit apporter son pique-nique. La fanfare de Ducey Baie Music sera présente de 12h à 13h et des animations seront proposées tout au long de l'après-midi.