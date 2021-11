L'Agenda en Normandie : mercredi 13 juillet 2016

Mercredi 13 juillet 2016, venez célébrer les commémorations du 14 juillet 2016 à Vimoutiers (Orne). Retraite aux flambeaux dès 22h30 et feu d'artifice en musique à 23h. Venez célébrer la fête nationale et profiter du spectacle pyrotechnique dans le centre-ville et sur le stade de Vimoutiers (Orne).

Jeudi 14 juillet 2016, un feu d'artifice viendra illuminer le ciel caennais à l'occasion de la Fête Nationale. Pour l'admirer, rendez-vous dès 23h sur l'Hippodrome de Caen (Calvados). Rendez-vous également samedi sur la plage verte de Saint-Lô (Manche) avec un bal dès 22h pour danser avec le groupe Live Deluxe avant le feu d'artifice prévu à 23h30.

Le festival Chauffer Dans La Noirceur fête ses 24 ans sur la plage de Montmartin-sur-Mer jeudi 14 juillet 2016, vendredi 15 juillet 2016, samedi 16 juillet 2016 et dimanche 17 juillet 2016 avec plus de 40 groupes au programme. Des têtes d'affiches d'horizons différents. Le site s’articule autour de quatre scènes qui proposent quatre ambiances différentes, mais avec toujours le même point d’orgue : l’accessibilité et la convivialité. Toutes les infos pratiques et le programme ICI

