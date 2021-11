L'Agenda en Normandie : jeudi 7 juillet

L'édition 2016 des Sorties de Bain à Granville se tient du 7 au 10 juillet. C'est un festival des arts de la rue. Tout est gratuit. Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques ICI

Jeudi, comme chaque jeudi de l'été, un marché du terroir et des produits de l'artisanat normand est organisé à Bayeux. Des artisans d'arts et des producteurs locaux seront présents de 17h à 22h sur le Parvis de l'Hôtel de Ville.

Jeudi, suivez la ½ finale de l'Euro entre la France et l'Allemagne sur la plage verte de Saint-Lô. Rendez-vous, dès 21h, pour suivre le match gratuitement sur écran géant, aux pieds des remparts avec Tendance Ouest et la Ville de Saint-Lô.

Dimanche, un Duathlon vert est organisé à La Ferté Macé. 750m de kayak et 2,4 km de course à pied à faire en solo ou en duo en relais. Rendez-vous à partir de 15h à la base de loisirs de La Ferté Macé. Renseignements auprès du Service Sports et Loisirs.