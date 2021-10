A Rouen, un nouvel espace de promenades et de loisirs sur les quais bas rive gauche

Les quais bas rive gauche poursuivent leur mutation à Rouen (Seine-Maritime). Après la presqu'île Rollet puis la prairie Saint-Sever, aménagées respectivement en 2013 et 2014, c'est au tour de la partie située entre le pont Boieldieu et le pont Jeanne d'Arc d'être fin prête pour accueillir les Rouennais en quête de promenade et de loisirs. Ce nouvel espace a été inauguré par les élus locaux ce lundi 4 juillet 2016, qui ont même disputé une petite partie de pétanque avec pour protagoniste Frédéric Sanchez (président de la Métropole), Yvon Robert (maire de Rouen), Bertrand Bellanger et Jean-François Bures (vice-présidents du Département), Catherine-Morin Desailly (sénatrice) et Valérie Fourneyron (députée).

Des arbres et des jeux

40 000 m2 ont ainsi été aménagés, sur les quais bas rive gauche à Rouen (Seine-Maritime). 600 arbres ont été plantés, des allées pavées ou en béton ont été mises en place et des jeux – terrains de pétanque, barres parallèles, balançoires, toboggans – sont disséminés le long du fleuve. Autant d'aménagements qui font dire au maire Yvon Robert qu'il s'agit là "d'un des plus beaux parcs naturels urbains" de l'agglomération.

De nouveaux travaux en 2017

Les travaux, qui ont coûté 15,3 millions d'euros (supportés par la Métropole, la Région, le Département, la Ville et l'Etat) en appellent d'autres. En 2017, l'espace entre les ponts Jeanne d'Arc et Guillaume sera aménagé. A terme, les habitants pourront se promener sur environ 3 km, du pont Corneille jusqu'à la Presqu'île. Pour la députée (PS) Valérie Fourneyron, la transformation des quais va permettre "à toute une génération de Rouennais, qui allait rarement sur la rive gauche et qui voyait dans la Seine un obstacle, de se réapproprier la Seine".