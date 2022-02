Que faire à Rouen cet été

Activités gratuites incontournables

- Rouen sur Mer : la plage urbaine revient jusqu'au 17 août sur les quais bas rive gauche, en bord de Seine. Du sable, des animations sportives et culturelles, des événements pour les enfants, toutes les conditions sont réunies pour se croire dans une véritable station balnéaire.

Informations : www.rouen-mecenat.fr

- Cathédrale de lumière : tous les soirs, à la tombée de la nuit, le monument rouennais s'anime avec un spectacle son et lumière, gratuit. Jusqu'au 21 septembre, deux films seront projetés sur le bâtiment : Premières Impressions sur la thématique de l'impressionnisme et Jeanne sur le mythe revisité de Jeanne d'Arc.

Informations : www.rouentourisme.com/Default.aspx?tabid=3474

- Terrasses du jeudi : tous les jeudis en juillet, des concerts de jazz, rock, électro et pop, sont donnés partout dans Rouen, de la place de la Cathédrale à la place Saint-Marc. 25 groupes régionaux sur dix scènes se produiront.

Informations : www.terrassesdujeudi.fr

Les expos à ne pas manquer

- Prix Marcel-Duchamp, au musée des Beaux-Arts et Abbatiale Saint-Ouen : quatre artistes nommés pour le prestigieux prix exposent leurs oeuvres dans ces deux sites à Rouen. Les créations d'Evariste Richer, Théo Mercier, Julien Prévieux, et des frères Quistrebert (Michaël et Florian) sont à découvrir jusqu'au 28 août. Le lauréat de ce prix d'art sera connu fin octobre.

Informations : www.rouen.fr/evenement/27798-prix-marcel-duchamp

- Cathédrales 1789-1914, un mythe moderne au Musée des Beaux-Arts : cette exposition explore un thème inédit, à savoir la place de la cathédrale dans l'imaginaire artistique et le débat moderne, à travers 180 oeuvres et 60 artistes. L'événement a été placé sous le patronage des Ministères des affaires étrangères français et allemand et labellisée par la mission du Centenaire 1914-2014.

Informations : http://mbarouen.fr/fr

- 52 regards sur Rouen, à l'Hôtel de Ville : jusqu'au 18 août, découvrez votre ville au travers de clichés inédits réalisés par des professionnels et des amateurs. Cerise sur le gâteau : l'accès est gratuit.

Informations : www.rouen.fr/evenement/27800-rouen-52-expose-ses-regards-sur-la-ville

Le nouveau lieu à découvrir

- La Prairie Saint-Sever : les quais bas de Rouen ont été réaménagés et inaugurés le 12 juillet. La prairie s'étend entre les ponts Corneille et Boieldieu. Les Rouennais peuvent dorénavant gagner la presqu'île Rollet, à pieds, après une balade de trois km. Des gradins permettent de reprendre son souffle ou d'admirer la cathédrale.

Informations : www.rouen.fr/evenement/27900-quais-bas-inauguration-de-la-prairie-saint-sever

Un lieu touristique à découvrir comme vous ne l'avez jamais vu

Visite insolite de la Cathédrale Notre-Dame de Rouen : la ville propose de découvrir son monument emblématique de manière originale en pénétrant dans des endroits habituellement interdits au public. En compagnie d'un guide, découvrez la crypte de l'ancienne cathédrale romane ou encore admirer de près les vitraux et approchez les tombeaux dans la Chapelle de la Vierge.

Informations : www.rouentourisme.com/Default.aspx?tabid=2951&language=fr-FR