Bagnoles de l'Orne Normandie. J'ai testé la balade en trottinette tout-terrain

Vous connaissiez sûrement les vélos tout-terrain... Et les trottinettes tout-terrain ? Nous en avons testé une, avec l'entreprise Orne Evasion, dirigée par Jean Eric Rubio à Bagnoles-de-l'Orne.

Dotées d'un guidon similaire à celui d'un vélo, de grosses roues et de plateformes pour poser les pieds, les trottinettes électriques tout-terrain sont équipées de manettes de freins, fonctionnant comme sur une moto. Un bouton d'accélérateur et un boîtier pour gérer les niveaux de vitesse (de 1 à 5), permettent de maîtriser l'engin, qui peut atteindre les 25km/h.

Avant de partir, Jean Eric Rubio nous fournit un casque et indique les consignes de sécurité. Après un petit test de stabilité, nous sommes prêts à partir. La balade commence sur une piste cyclable, nous menant rapidement à un petit chemin de cailloux, puis à travers la forêt. Je commence à vitesse 3, et après avoir pris de l'assurance, je me lance en cinquième.

Un parcours sportif

Ayant choisi la formule aventure, pendant près de 3h, nous arpentons les chemins balisés, passant par quelques descentes et des montées sportives. La diversité du parcours nous permet de découvrir les paysages verdoyants et l'histoire locale. Nous nous arrêtons dans des lieux emblématiques comme la chapelle Sainte-Geneviève et la tour du Bon Vouloir. Après une vingtaine de kilomètres, les mains chauffent légèrement mais les sensations me le font rapidement oublier. Cette escapade constitue une immersion totale dans la nature et le patrimoine de la région.

Les trottinettes tout-terrain sont disponibles tout l'été et plusieurs types de balades sont proposés, allant de la session douce à l'aventure. Tarifs : 35€ pour 1h30 et 70€ pour 3h. Réservations au 07 45 21 35 66.