INTERVIEW : Le 2ème Salon Bagnoles Gourmand

Pour cette deuxième édition, une cinquantaine d'exposants (producteurs, artisans, créateurs...) seront présents : bière, cidre, poiré, calvados, whisky, rhum, vin, champagne, tripes, charcuterie, volaille, escargots, poisson, fromage, épices, miel, biscuit, glace, macarons, chocolats, décors de la table, savon...

Des nouveautés sont également au programme, la gastronomie ornaise sera à l'honneur dès l'ouverture du salon avec la participation des 2 chefs étoilés Franck Quinton (Le Manoir du Lys) et Arnaud Viel (La Renaissance). Après avoir fait leur marché en ville et sur le salon, les chefs partageront leur passion autour d'une animation dédiée la Saint Jacques. Une occasion unique pour les visiteurs de goûter leurs créations !

Ce salon est organisé par le Rotary Club de Bagnoles de l'Orne et du Pays d'Andaine et la ville de Bagnoles de l'Orne Normandie, au profit du Comité de l'Orne de la Ligue contre le cancer. Le salon est aussi aidé par la ville et le casino de Bagnoles-de-l'Orne-Normandie qui met tout son matériel et envoie du personnel afin que le salon se déroule dans les meilleures conditions.

Gérard Maudelonde, le responsable du Rotary Club de Bagnoles de l'Orne et Laurent Le Goff, co-organisateur, nous ont accordé une interview pour nous présenter en détail cette 2ème édition :

Gérard Maudelonde nous explique toutes les animations à retrouver durant le week-end :

Programme :

Samedi 16 :

À 10h00 : le marché des chefs suivi d'une animation autour de la Saint-Jacques (vers 11h00) par les chefs Franck Quinton (le Manoir du Lys) et Arnaud Viel (la Renaissance),

À 15h00 : démonstration de cuisine par le chef, Loïc Malfilâtre (le Bois Joli),

À 16h00 : atelier chocolat pour les enfants animé par Max Lenoir (Casati du lac),

À 16h30 : conférence : Cuisinez Simple Sain et Savoureux pour être en bonne santé, par Solveig Darrigo Dartinet, diététicienne-nutritionniste.

Dimanche 17 :

11h00 : atelier chocolat pour les adultes animé par Max Lenoir (Casati du lac),

14h30 : atelier d'art floral par l'Atelier de Victor (fleuriste)

15h30 : démonstration de cuisine par le chef Julien Poussier (le Casino du lac),

16h30 : démonstration de cuisine par le chef Gaëtan Crespin (au Bon Accueil).

Samedi 16 et dimanche 17 février 2019, de 10 h à 19 h, salon gourmand, dans les communs du château. Entrée : 2,50 € (gratuit pour les moins de 15 ans.) Restauration sur place (menu à 15 €).

