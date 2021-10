L'Agenda en Normandie : mardi 5 juillet

A partir de mardi et jusqu'à samedi, la ville de Bernay vous propose la 11ème édition du Festival Côté cour, Côté jardin. C'est gratuit et ça commence ce mardi jusqu'à samedi à Bernay. Plus d'infos ICI

A partir de mercredi et jusqu'à la fin de l'été, le labyrinthe de Caen vous invite à voyager dans le temps. Cet été, le parcours vous fait remonter l'histoire avec des jeux et des énigmes, dans un champs de maïs d'une surface de 30 000m². Rendez-vous, tous les jours, de 10h à 19h à Villons-les-Buissons.

A partir de jeudi et jusqu'à samedi, c'est la grande braderie d'été à Saint-Lô. Les commerçants saint-lois et des déballeurs non-sédentaires sont attendus dans les rues. Un vide-greniers est également prévu le samedi. Des concessionnaires exposeront leurs véhicules sur la plage verte et des animations pour les enfants seront également proposées avec notamment des structures gonflables. Toutes les infos ICI