L'Agenda en Normandie : lundi 29 août

MANCHE

Mardi, une collecte de sang est organisée à Saint-Lô. Que vous soyez un habitués du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous de 10h30 à 17h30, place du Général de Gaulle, à la Mairie de Saint-Lô.

Mardi, l'US Avranches Mont-Saint-Michel recevra en match amical l'équipe professionnel du Stade Rennais FC. Coup d'envoi de la rencontre à 19h au Stade René Fenouillère. L'entrée varie de 5€ à 10€.

Samedi, l’US Granville recevra la réserve du Paris Saint Germain pour le compte de la 4ème journée de CFA. Venez nombreux encourager les granvillais lors de cette rencontre au Stade Louis Dior à Granville. Vos billets sont disponibles dans les points de ventes habituels : Centre Leclerc Granville, le Bar du Calvaire, Le Derby et le Bar des Fleurs. US Granville-PSG, c'est ce samedi à 18h.

CALVADOS

Vendredi et samedi, les jeunes amateurs de cultures urbaines ont rendez-vous à Bayeux pour la 9ème édition de l'Urban Spaces. Deux jours de shows avec un DJ set le vendredi à partir de 18h sur la Place Saint-Patrice et un contest le samedi dès 10h au skatepark. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les informations sur www.bayeux.fr

Dimanche, à Bayeux, se tient la course à la Bayeusaine. C'est un run & bike ouvert à toutes et tous. Un coureur à pied et un vttiste se relaient sur les routes et les chemins du Bessin et doivent ensemble franchir la ligne d'arrivée. Plusieurs épreuves seront proposées. Infos et inscriptions auprès du service des sports de la ville de Bayeux.

ORNE

Mercredi, le traditionnel marché de la Saint-Gilles est organisé à Flers. Un événement commercial vieux de plus de 400 ans. Plus de 170 commerçants-exposants seront présents principalement dans la rue de Paris et autour de la place Saint-Jean de 8h30 à 18h. Cette manifestation se clôturera par la 20ème édition du critérium cycliste en début de soirée pour le «Prix de la Saint-Gilles».

Samedi, se tient la 3ème édition du forum de la rentrée à Flers. Gratuit et ouvert à tous, ce forum a pour but de vous informer sur l'offre de loisirs et de services disponibles sur le territoire de Flers Agglo. 75 partenaires associatifs seront présents et des animations seront également proposées. Rendez-vous, ce samedi, de 10h à 18h au Forum de Flers.

La 39ème Fête de la Terre a lieu ce dimanche au Mage, près de Longny au Perche dans l'Orne. Rendez-vous dès 10h au Mage pour profiter de démonstrations de trial et moto, marché du terroir, labyrinthe de maïs et bien d'autres animations. Infos sur la page Facebook de l'événement : Fête de la Terre Orne