À 11 ans, elle met l’agresseur en fuite

Sur le chemin du retour, l’enfant voit un homme ouvrir la porte de sa voiturette et lui dire : “monte, monte”. L’homme a un physique ingrat, ce qui achève d’effrayer la fillette qui refuse et court vers chez elle. L’individu la poursuit, se cache et revient à la charge. Pendant ce temps, la fillette a appelé sa mère depuis son portable, totalement paniquée. La mère, qui est immobilisée avec un nourrisson, lui conseille : “Ne raccroche pas et continue à courir.” Elle passe affolée devant deux amies de classe et réussit à rentrer chez elle. La victime reconnaît son agresseur sur photo, tandis que les deux amies de la fillette confirment la description de la voiturette reconnaissable grâce aux traces d’un accident et à un rétroviseur pendant. En comparution immédiate dès le vendredi suivant, P. G, 55 ans, quinze mentions dont trois pour exhibitions sexuelles, nie les faits. Il a finalement été condamné à six mois de prison auxquels viennent s’ajouter six mois d’un sursis. Il devra verser 500 € de dommages et intérêts à la fillette et 250 € à ses parents.