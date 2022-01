Cabourg : “Quand j’ai bu, je fais n’importe quoi”

Ce dernier, ivre (1,25 g/l sang) leur demande s’il y a encore un bar ouvert. Et, sans raison, il lance un violent coup de poing à l’un des deux jeunes. Surpris par cette attaque, l’étudiant agressé chute en arrière. Sa tête heurte le bitume. Il perd conscience et ne se réveillera que dans l’ambulance. Bilan : un traumatisme crânien saignant et au moins une vertèbre cervicale lésée. Le prévenu, sans antécédents, était jugé jeudi 25 août. Il s’est présenté sans avocat et n’avait aucune explication à fournir : “Quand j’ai bu, je fais n’importe quoi”. Il s’est vu infliger douze mois de prison avec sursis et doit d’ores et déjà verser 1 500 € de provision à la victime qui a, en outre, passé ses vacances à l’hôpital au lieu de rejoindre comme il l’avait prévu un ami aux États-Unis. Le préjudice final sera déterminé après expertise.