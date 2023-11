Cabourg. En rentrant chez elle, elle surprend un squatteur qui regarde la télé

Le 29 avril 2019, la propriétaire d'une résidence secondaire à Cabourg se rend dans son appartement. En arrivant chez elle, elle a la surprise de trouver un homme de 51 ans, assis sur le canapé, qui regarde la télévision. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait là, il répond qu'il a loué l'appartement. La dame dit que c'est impossible, car elle ne loue jamais. Le squatteur part alors sans faire d'histoire. Elle constate qu'une fenêtre est cassée, la salle de bains est très sale. Elle trouve également de la nourriture dans le réfrigérateur.

Il venait voir un ami

La police, alertée, interroge le gardien de la résidence. Ce dernier explique qu'il voit souvent cet homme aux abords de la résidence et qu'il a même cassé le grillage pour y pénétrer. Le suspect est retrouvé et interrogé en juillet 2019. Aux forces de l'ordre, il donne une autre version. Il est venu voir une connaissance qu'il lui a dit qu'elle louait cet appartement. L'homme y a ainsi passé la nuit et, lorsqu'il a été surpris par la locataire, cette connaissance était partie acheter des bières. Il refuse de donner le nom de cet ami.

A l'audience au tribunal de Caen mardi 7 novembre, la présidente rappelle qu'il y a eu un précédent jugement en 2021, en l'absence du prévenu, et que celui-ci a fait opposition au jugement, c'est pourquoi il est rejugé. Le quinquagénaire a plusieurs mentions à son casier judiciaire pour vol, violences, dégradations de biens. A la barre, le prévenu confirme ces faits et précise qu'il refuse de donner l'identité de son ami afin de lui éviter des problèmes. Il convient qu'il passe souvent dans la résidence pour promener son chien.

Dans son réquisitoire, la procureure demande 70 heures de travail d'intérêt général. Elle sera entendue puisqu'après délibéré, l'homme est condamné à 70 heures de TIG à effectuer dans un délai de 18 mois, sinon il ira 3 mois en prison. Il devra aussi s'acquitter de 127 euros de frais de procédure et rembourser 745,55 euros à la victime pour préjudice matériel.