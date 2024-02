Cabourg. Poursuivi par la police, il dit ne pas avoir entendu les sirènes ni vu le panneau stop

Le 5 décembre 2022 à Cabourg, une patrouille de police croise une voiture accidentée. Les policiers décident alors d'activer la sirène et le gyrophare pour partir à la poursuite du véhicule, qui roule à vive allure. Le conducteur prend un sens interdit, refuse un stop et s'engage dans une petite rue où il s'arrête. Il sort de sa voiture et est aussitôt interpellé.

Un malentendu ?

Des contrôles d'alcool et de drogue sont effectués. Ils se révéleront négatifs. Lors de son audition, il explique qu'il venait de conduire son enfant à l'école et voulait acheter des cigarettes. Il n'a ni vu, ni entendu la voiture des forces de l'ordre qui le poursuivaient.

Déjà jugé en 2023 mais ayant fait opposition de son jugement car il conteste fermement les faits, l'homme âgé de 41 ans s'est présenté à la barre du tribunal judiciaire de Caen jeudi 8 février. Il confirme qu'il n'a pas remarqué qu'il était poursuivi par la police. Il ajoute : "A la suite de l'accident, le joint de culasse de ma voiture était défectueux et elle émettait beaucoup de fumée. J'avais mis la musique très fort, ce qui m'a empêché d'entendre la sirène."

Défaut de signalisation

Il a certes pris un sens interdit, mais précise qu'il n'y a pas de panneau de sens unique à l'entrée de la rue, juste une signalisation sur la chaussée. Il nie avoir refusé le stop. "Je l'ai marqué… peut-être un peu rapidement."

Dans son réquisitoire, la procureure dit que l'opposition est recevable, mais réfute ces propos. Pour elle, il est impossible qu'il n'ait pas remarqué le véhicule de police. "S'il roulait vite, c'était pour ne pas être arrêté." Elle demande une suspension de permis de conduire de 6 mois et une amende. Après délibéré, l'homme est finalement relaxé.