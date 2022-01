Les jeunes bas-normands peuvent faire le plein de réductions!

Trois cartes sont proposées aux jeunes bas-normands :

La Carte Kiosk avec des réductions sur des inscriptions associatives, des concerts, sur les tickets entrées cinéma ou encore sur les animations organisées par le Kiosk(match de foot, patinoire, parc attractions, spectacles, sur les achats chez les commerçants).

La carte kiosk sera en vente à partir du Lundi 29 août 2011. Celle-ci est en vente à partir de ce lundi. C’est une carte, valable un an, proposée par la Communauté d'Agglomération qui offre des réductions et avantages divers aux jeunes de 13 à 25 ans afin de leur permettre une plus grande accessibilité aux activités de loisirs, culturelles, sportives ou artistiques.

Elle coûte 8.60 € (ou 3.60 € pour les détenteurs de la cart@too du Conseil régional).

Ecoutez Peggy Vasseur nous parler de ces cartes de réductions ci-dessus.