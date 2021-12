The A Team est le titre phare de ce jeune artiste. Ed Sheeran s'est fait notamment remarqué à l'ouverture du Festival Glastonbury.



Intitulé The Debut Album, Ed Sheeran rencontre au fur et à mesure des mois un succès fulgurant qui lui permet de faire partie des artistes découverts via la presse britannique et notamment The Sun.

Découvrez l'univers d'Ed Sheeran en vidéo ci-dessous.