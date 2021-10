Musique. Découvrez le classement billboard des plus gros tubes de la décennie

À l'occasion de ses 125 ans, le magazine billboard sort le classement des 100 plus gros tubes de ces 10 dernières années. Ce classement prend en compte les semaines passées en tête du classement, mais aussi le nombre d'achat en digitale et le nombre de diffusion en streaming.

Ainsi, le plus gros tube de la décennie est : Uptown Funk, de Mark Ronson et Bruno Mars, resté en tête pendant 14 semaines.

En deuxième position du classement, se retrouve le groupe LMFAO, avec le fameux Party Rock Anthem

En troisième position c'est un autre artiste qui cartonne, il s'agit d'Ed Sheeran, qui place son fameux Shape Of You

Retrouvez ci-dessous le classement des 20 premiers :

1. Mark Ronson, Bruno Mars - Uptown Funk

2. LMFAO, Lauren Bennett, GoonRock - Party Rock Anthem

3. Ed Sheeran - Shape Of You

4. The Chainsmokers, Halsey - Closer

5. Maroon 5, Cardi B - Girls Like You

6. Rihanna, Calvin Harris - We Found Love

7. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - Old Town Road

8. Gotye, Kimbra - Somebody That I Used To Know

9. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito

10. Adele - Rolling In The Deep

11. Post Malone, Swae Lee - Sunflower

12. Halsey - Without Me

13. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

14. Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams - Blurred Lines

15. Ed Sheeran - Perfect

16. Travis Scott, Drake - Sicko Mode

17. Meghan Trainor - All About That Bass

18. Lorde - Royals

19. Drake - God's Plan

20. Maroon 5, Christina Aguilera - Moves Like Jagger

