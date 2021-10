Insolite. De la musique pour réduire votre stress au volant

Vous êtes peut-être, comme bon nombre d'usagers de la route un peu tendu en voiture.

Au Brésil, des scientifiques viennent d'étudier ce phénomène pour rester zen au volant.

L'expérience a été menée sur un groupe de cinq jeunes femmes. Un panel réduit, mais qui a été suffisant pour en tirer des conclusions très claires, publiées dans un article du Daily Mail.

Chaque femme devait conduire trois kilomètres en empruntant des routes bouchées. Ce qui équivalait, à peu près, à 20 minutes de trajet. Dans un premier temps, elles devaient rouler en silence, puis refaire une deuxième fois le même circuit, mais cette fois, avec de la musique.

Les scientifiques ont bien constaté une baisse du stress lorsque les cobayes roulaient avec l'accompagnement musical. Mais pas n'importe quelle musique, il s'agit des versions instrumentales de deux chansons d'Adèle : Hello et Someone Like You.

