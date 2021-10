Ed Sheeran accusé de plagiat: on lui réclame 20 millions de dollars !

En vendant plus de 10 millions d'album dans le monde l'année passé, Ed Sheeran est une référence musicale britannique. Ses tournées affichent toutes "complet". Seulement, deux compositeurs risquent de finir par lui faire très mal au porte-feuille. Ces derniers affirment que sa chanson "Photograph", sortie en 2014, était une copie pure et simple de leur titre "Amazing", écrit en 2009.





Au grand dam d'Ed Sheeran, toute la structure de la chanson semble ressembler trait pour trait, à une tonalité près, à celle des deux plaignants. Même une oreille non-initiée à la musique saura reconnaitre les similitudes des 39 notes identiques dans le refrain des deux chansons !









Martin Harring­ton et Tom Leonard, les deux auteurs en questions, ont déposé plainte et réclameraient 20 millions de dollars. Quant au chanteur Matt Cardle, il soutient Ed Sheeran et se désolidarise des compositeurs, en expliquant sur twitter être avec lui à 100%.





Please read news articles closely. This is not my lawsuit. I think @edsheeran is a genius & 100% deserves all his success ?????????? X — Matt Cardle (@mattcardle) 9 juin 2016









