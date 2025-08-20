Musique. Ed Sheeran reprend "Azizam" en français !

Bemy est un duo français, composé de deux frères, Mattia et Elie. Ils ont fait quelques premières parties de la tournée d'Ed Sheeran, et c'est en toute simplicité qu'ils lui ont demandé de venir chanter avec eux Azizam, mais avec les paroles en français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BEMY (@bemystagram)

Azizam, on s'voit sur la piste ce soir

Montre-moi comment bouger comme de l'eau

Parmi les lumières dansantes

Sois mienne, sois mienne, Azizam

Azizam, a priori uniquement en anglais, sera à retrouver sur l'album "Play" d'Ed Sheeran, à paraître le 19 septembre prochain.