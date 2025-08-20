En ce moment Mélatonine HELENA
Musique. Ed Sheeran reprend "Azizam" en français !

Loisir. Ed Sheeran a chanté "Azizam" avec un duo français, en version française !

Publié le 20/08/2025 à 16h04 - Par Laure
Ecoutez "Azizam" dans une nouvelle version ! - YouTube

Bemy est un duo français, composé de deux frères, Mattia et Elie. Ils ont fait quelques premières parties de la tournée d'Ed Sheeran, et c'est en toute simplicité qu'ils lui ont demandé de venir chanter avec eux Azizam, mais avec les paroles en français.

  • Azizam, on s'voit sur la piste ce soir
  • Montre-moi comment bouger comme de l'eau
  • Parmi les lumières dansantes
  • Sois mienne, sois mienne, Azizam

Azizam, a priori uniquement en anglais, sera à retrouver sur l'album "Play" d'Ed Sheeran, à paraître le 19 septembre prochain.

