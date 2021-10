L'Agenda en Normandie : jeudi 30 juin

MANCHE

Dimanche, vous avez rendez-vous à Carentan pour deux événements gratuits. Dès 19h, concert de Magic System pour fêter le passage du Tour de France dans la Manche et à 21h la diffusion du ¼ de finale de l'équipe de France sur écran géant. Rendez-vous, ce dimanche, dès 19h sur le port de Carentan.

Dimanche, le Tour de France passera à Coutances, aux pieds de la cathédrale. Pour l'occasion de nombreuses animations sont prévues toute la journée sur la place du Parvis. La caravane passera dès 12h30 et les coureurs passeront vers 14h30. Le programme complet des festivtés à Coutances est à retrouver ICI

CALVADOS

La grande braderie d'été, rendez-vous incontournable à Caen, se tiendra vendredi et samedi dans les rues piétonnes de la ville. De 9h à 19h30, flânez dans les rues caennaises et faites de bonnes affaires auprès des commerçants sédentaires et non-sédentaires. Retrouvez également sur la Place Bouchard, le stand des Vitrines de Caen et des animations pour petits et grands. Plus d'infos ICI

Vendredi, c'est la fête du centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella. Au programme : jeux, chansons, ateliers, expositions, repas partagés et bal des portraits. Rendez-vous, ce vendredi, de 15h30 à 22h pour profiter de ces fesitivtés. L'entrée est gratuite.

Dimanche, l'association AS3V organise sa Rand'Orival à Tierceville près de Creully dans le Bessin. Une sortie qui s'adresse à toute la famille. Le parcours randonnée pédestre fait 10 km comme celui consacré au jogging. Le parcours VTT fait 25 km. Rendez-vous ce dimanche à 10h à Tierceville.

ORNE

Dimanche, ce sont les dimanches après-midis sous les platanes à l'Aigle. Profitez de concerts gratuits avec un jazz band. Rendez-vous, ce dimanche, à 17h sous les platanes de l'Aigle, rue Marcel Guiet et en cas de pluie rendez-vous à la salle Verdun. Les infos ICI

Vendredi, un marché du terroir et de l'artisanat est organisé à La Ferté Macé. Vous pourrez y rencontrer des producteurs et artisans locaux qui vous proposeront des produits du terroir. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h sous le marché couvert de La Ferté Macé. Les infos ICI