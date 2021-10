L'Agenda en Normandie : mercredi 29 juin

MANCHE

Tous les jeudis de l'été, à Saint-Lô ce sont les Virées du Terroir. Venez vous approvisionner en légumes bio de saison, charcuterie, fromages, crêpes, miel, fraises pain et galettes. Des artisans d'art sont également présents sur le marché et vous présentent leur savoir-faire à travers bijoux, cuirs et objets de décoration. Rendez-vous sur la plage verte, tous les jeudis de l'été à partir de 16h30.

Samedi, une sortie Solex Tour de France est organisée à Saint-James par l'Association Ensemble pour Pierre-Yves. Rendez-vous à partir de 7h30 à la salle des sportes de Saint-James pour un départ vers Pontaubault. Une participation de 5€ sera demandée. Les infos ICI

CALVADOS

Vendredi, se tient à Falaise les 10 km de Guibray 2016. 3 courses au programme, celle des garçons et des filles né(s) en 2006 et après, celle des benjamins, minimes et cadets et celle des juniors, séniors et vétérans. Rendez-vous, ce vendredi, de 18h à 23h dans le quartier Guibray de Falaise.

Une collecte de sang est organisée, ce samedi, à Ouistreham. Que vous soyez un habitués du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous, ce samedi de 8h à 12h30 sur l'espace senior Vicquelin de Ouistreham Riva-Bella. Retrouvez toutes les collectes et les centre EFS près de chez vous ICI

ORNE

Tout ce week-end, se tiennent les triathlons du lac, c'est la 4ème édition de la Surviv'Orne à La Ferté Macé. Chaque inscription à la course, c'est aussi un don reversé à l'association cartitative des Papillons de Charco.

A partir de samedi et jusqu'au 10 juillet, se tient la 1ère édition de Paysage organisé par l'Association Art en Perche. 40 artistes exposeront dans quatre villes du Perche pour la 1ère édition de ce salon dédié au paysage. Une vingtaine d'artistes seront présentés au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. Les infos ICI

L'humoriste Anne Roumanoff sera au Casino de Bagnoles-de-l'Orne les 23 et 24 juillet prochain. Découvrez son nouveau spectacle «Aimons-nous les uns les autres». C'est 35€ la place et vous pouvez réserver dès maintenant et retrouver toutes les infos pratiques ICI ou directement auprès du Casino de Bagnoles-de-l'Orne.