Boulangerie : Agressées en pleine soirée-télé

Leurs deux filles de 14 et 18 ans commencent à “sortir” sous l’aile de leur “presque grand frère” de 19 ans, Thomas Desclos.

Le 31 mai dernier, les parents organisent une soirée au restaurant, jour de fermeture de leur commerce, tandis que leurs deux filles restent au domicile. En pleine “soirée télé”, deux individus masqués, gantés, et armés d’un couteau font irruption dans leur salon. Ils les ligotent avec des vêtements trouvés sur place et les menacent, jusqu’à ce qu’elles avouent la place du coffre fort contenant la trésorerie du magasin, soit 2 047 €.

Elle reconnaît une voix

L’aînée des filles a reconnu la voix d’un des agresseurs qu’elle a croisé plusieurs fois en compagnie de Thomas. Il s’agit de Karim Laskar. La police interpelle cet Hérouvillais non loin de l’Oasis, avec son complice, Laurent Victor. Les deux agresseurs désignent alors Thomas Desclos comme leur informateur.

Le 3 juin, les trois prévenus de 19 ans ont demandé un renvoi pour préparer leur défense et ont été mis en détention provisoire jusqu’au 8 juillet. La salle d’audience est pleine de “supporters” du jeune Hérouvillais.

Karim Laskar, 17 mentions au casier judiciaire, était sorti le 8 mai dernier de détention. Il explique qu’il s’est laissé prendre dans un engrenage. Laurent Victor, 11 mentions, très dépressif, explique que Karim et Thomas “lui ont proposé un plan”. Thomas Desclos, casier vierge, nie toute complicité. Mais, l’enquête a révélé que le soir des faits, il se trouvait proche du domicile, dans la rue.

Récidivistes, Karim Laskar et Laurent Victor ont été condamnés à quatre ans de prison, dont deux ans assortis d’un sursis et mise à l’épreuve ; Thomas Desclos à deux ans dont un an avec sursis et mise à l’épreuve. Ils ont tous trois interdiction de contact avec leurs victimes.