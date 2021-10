Il entaille le bras de l’étudiant

Ce 23 février, trois d’entre eux raccompagnent une de leurs amies jusqu’à chez elle, rue Ecuyère, particulièrement pourvue de débits de boissons. En chemin, place Malherbe, ils se font prendre à parti par trois jeunes, visiblement bien abreuvés. L’un d’entre eux, DB, casse un verre et s’en sert pour courser et blesser l’un des trois étudiants, lui infligeant une entaille de sept centimètres, qui résultera de quinze points de suture au bras.

En comparution immédiate, le lundi 27 février, l’auteur de l’agression nie catégoriquement les faits. Reconnu par des témoins, il prétend que de dos, il leur est impossible de dire si c’est bien lui qui a porté les coups.

Son avocate plaide la relaxe, et dit que depuis qu’il a quitté Vire après le décès de trois proches parents, son client s’est stabilisé malgré un casier judiciaire qui ne plaide pas en sa faveur.

Le tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné D.B à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans. La victime, présente à l’audience, le bras en écharpe, sera indemnisée après expertise médicale.