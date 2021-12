Au tribunal de Rouen : sale quart d’heure pour les étudiants

Le 1er septembre 2010, place de l’Hôtel de Ville, la fête battait son plein. Vers minuit, un étudiant fut abordé par un groupe d’une quinzaine de jeunes. L’un d’eux s’approcha pour lui arracher des mains son iPod. L’étudiant ne s’en laissa pas compter. Mais, au moment où il tenta de poursuivre son voleur, il en fut empêché par le reste du groupe. Le jeune homme, encerclé, a été violemment pris à partie. Au sol, il perdit connaissance.

Deux vols en une soirée

Quelques instants plus tard, ce fut au tour d’une jeune femme. Témoin de la précédente scène de violences, elle avait les écouteurs autour du cou, le smartphone dans la poche, lorsqu’elle fut abordée. La discussion s’engagea. Elle ne se rendit pas compte qu’un jeune du groupe lui dérobait son téléphone. La jeune femme porta plainte et mena son enquête via les réseaux sociaux, parvenant à retrouver le coupable. “Je ne l’ai pas vu directement me voler mon téléphone mais il faisait partie du groupe. Je l’ai vu mettre un coup de pied au jeune homme quand il était au sol”, déclara-t-elle aux enquêteurs. Quant à l’étudiant, il reconnut E. H. comme étant le voleur, non l’agresseur.

Le 9 septembre, le détenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à six mois d’emprisonnement.