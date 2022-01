Au tribunal de Rouen : son téléphone portable a parlé

Le 11 septembre dernier, vers 10 heures, un intrus s’introduisait au domicile d’une famille, à Montville. Il en ressortait, quelques instants plus tard, les bras chargés de matériels Hi-Fi, télévision, ordinateur, appareil photo, etc.

Repéré par les relais

Des habitués de cette rue dite “des Déportés” avaient reconnu l’un de leurs voisins, le jeune A. T. Le 16 septembre, le jeune homme, convoqué, se rendit chez les gendarmes. Sur place, il nia catégoriquement les faits reprochés. Les enquêteurs ne retrouvèrent aucun des objets à son domicile. Ils épluchèrent alors les relevés téléphoniques et autres systèmes de localisation des portables.

“Je ne me rappelle pas trop ce que j’ai fait ce mercredi”, expliqua-t-il aux gendarmes. “Le matin, je suis resté sur Maromme. Un copain m’avait prêté son scooter. Après, j’ai mangé seul et suis parti à Rouen”. Or, le copain assura le contraire : “Je suis sûr de ne pas avoir prêté mon scooter ce matin-là”. En outre, l’étude des relevés téléphoniques avait établi qu’A. T. avait été repéré aux relais d’Eslettes et de Montville / Rouen à 11h50 et 11h57.

Le 18 septembre, il a été condamné en comparution immédiate à trois trois mois de prison. Il devra également indemniser ses voisins à hauteur de 3 379 €.