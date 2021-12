Au tribunal de Rouen : le sac à main était tapissé d'aluminium

Le 15 juillet dernier, deux Roumains, C. C. et son cousin, se rendaient au centre commercial Saint-Sever avec un drôle de sac à main. Dans une parfumerie, l’homme montra à sa cousine C., les flacons de parfum. Celle-ci les fourra dans son sac. Puis tous deux se dirigèrent vers la sortie. Elle déposa son bagage au pied des bornes anti-vol. Le sac, tapissé d’aluminium, contenait sept flacons de parfum pour une somme d’environ 521 €. Ils furent interpellés.

Deux jours plus tard, ils ont été présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. “On n’a pas commis un vol mais une tentative de vol, explique le prévenu dans sa langue natale.

- A défaut de parler français, vous avez des notions de droit pénal, lui rétorque le juge. Qu’est ce que vous veniez faire à Saint-Sever ?

- J’avais un rendez-vous avec un monsieur pour trouver un travail, indique la prévenue.

- C’est sans doute pour cela que vous allez le voir avec un sac à enrobage métallique ! Quelle est son utilité ?

- Je l’ai acheté au marché.

- Avec une mention spéciale “sac pour vol” ? Le tribunal est tout disposé à vous croire...” ironisa le juge.

C. C. et son cousin ont été respectivement condamnés à 4 mois de prison et 3 mois avec sursis