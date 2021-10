L'Agenda en Normandie : vendredi 24 juin

MANCHE

Tout ce week-end, c'est la fête de la Vire et des associations à Saint-Lô. Venez festoyer en famille ou entre amis en immersion dans la cité médiévale. Au programme : camp médiéval, dressage de chevaux, jeux traditionnels en bois, tyrolienne au dessus de la Vire et de nombreuses autres animations. Rendez-vous samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 10h sur la plage verte. C'est gratuit.

Tout ce week-end, à Torigny-les-Villes près de Saint Lô, c'est la 1ère édition de "Passion Mécanik". Rendez-vous ce samedi dès 10h avec expos et concerts le soir et dimanche de 10h à 17h. L'entrée est à 1€.

Dimanche, c'est la 4ème édition de Tous à nos baskets à Saint Jean de Daye. Plusieurs courses sont proposées mais aussi une randonnée pédestre de 7 km. Les bénéfices seront reversés à l'Oeuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers de France et à l'Association Patchwork. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 9h30 sur le plateau scolaire de Saint Jean de Daye. Renseignements et inscriptions sur place.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la fête des coteaux à Fleury-sur-Orne. Au programme : débats, concerts, stand de livres et bal populaire. La fête des coteaux recevra également deux groupes de musique dont Spirit of Memphis. Rendez-vous, samedi et dimanche, à l'île enchantée de Fleury-sur-Orne. Le pass 2 jours est à 10€.

Jusqu'au 31 août, profitez des terrasses de cœur d'été. L'espace urbain caennais prend des allures de Côte d'Azur. Place Saint-Sauveur, place de la République et au Château, vous pouvez désormais vous installer sur un transat protégé d'un parasol. C'est gratuit.

ORNE

Vendredi et dimanche, le comité des fêtes de La Ferté Fresnel, près de l'Aigle, organise Festi'Music'. 5 groupes sont attendus pour des concerts gratuits le vendredi. Et le dimanche, il y aura une bourse music', une guinguette au bord de l'eau et un repas musical. Rendez-vous, durant ces deux journées, près de l'étang de la Baronnie à La Ferté-Fresnel.

Dimanche, les dimanches après-midis à l'Aigle reviennent pour une kermesse. Au programme : pique-nique sous les platanes, concours de Nerf organisé par le CMJ et de nombreux jeux pour petits et grands. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place Boislandry de 12h à 17h. Jeux et activités gratuites pour tous.