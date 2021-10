L'Agenda en Normandie : lundi 20 juin

MANCHE

A partir de ce lundi et jusqu'au 1er juillet, Tendance Ouest prend la route du Tour de France. Retrouvez, chaque midi, Tendance Ouest en direct d'une ville normande traversée par le Tour de France lors du grand départ. Aujourd'hui nous sommes à Carentan. Rendez-vous dans les prochains jours à Ste-Marie-du-Mont, Cherbourg, Portbail, Coutances, Torigny-les-Villes, Bréhal, St-Hilaire-du-Harcouët, Brécey et Le Mont-Saint-Michel.

A partir de jeudi et jusqu'à samedi, se tient la 17ème édition des Art'Zimutés. Un festival pluridisciplinaire à Cherbourg-en-Cotentin mêlant concerts, spectacles de cirque et arts platiques. Retrouvez notamment Birdy Nam Nam et Brigitte. Rendez-vous sur la plage verte durant ces trois journées. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Comme tous les ans, la fête de la musique sera célébrée à Caen. Mardi, plusieurs groupes se produiront au Château, dans le parc et le cloître de l'Abbaye-aux-Dames, au Parc Claude-de-Caen et à l'église Saint-Julien. Rendez-vous, ce mardi, à Caen pour la fête de la musique à partir de 17h30.

ORNE

Vendredi et dimanche, le comité des fêtes de La Ferté Fresnel, près de l'Aigle, organise Festi'Music'. 5 groupes sont attendus pour des concerts gratuits le vendredi. Et le dimanche, il y aura une bourse music', une guinguette au bord de l'eau et un repas musical. Rendez-vous, durant ces deux journées, près de l'étang de la Baronnie à La Ferté-Fresnel.

Le Collectif 13 sera à Cerisy-Belle-Etoile, près de Flers, ce vendredi dans le cadre du festival Les Bichoiseries. Il s'agit d'un mélange d’artistes venus de plusieurs groupes expérimentés comme Tryo, La Rue Kétanou, Massilia Sound System, No One Is Innocent ou encore Le Pied de la Pompe. Le Collectif 13 en concert au 10ème festival Les Bichoiseries c'est ce vendredi avec Giedré, Headcharger et Les Tambours du Bronx. Les infos ICI

Vendredi, le bowling d'Arconnay est en fête. Soirée spéciale fétiche. Venez vous amuser et remporter de nombreux lots dont une télé. Des cadeaux pour les meilleurs strickeurs et meilleurs scores femme et ado. Rendez-vous, ce vendredi, à partir de 21h au bowling d'Arconnay, sortie Alençon direction Le Mans.