L'Agenda en Normandie : mardi 14 juin

MANCHE

Jeudi, rendez-vous à Cherbourg-en-Cotentin pour assistez au concert des L.E.J. Le concert se tiendra à 20h, sur la place de Gaulle.

Comment voyez-vous Cherbourg-en-Cotentin demain ? Quels projets aimeriez-vous voir se développer ? Venez donner votre avis lors du Forum Citoyen organisé samedi. Différents sujets seront abordés comme l'économie, la vie associative, l'offre culturelle ou encore les équipements et le tourisme. C'est ce samedi de 9h à 12h, à l'école de voile, sur la plage verte.

Et à Granville, c'est le mois de la musique. Des rendez-vous festifs sont organisés. Jeudi, une soirée interculturelle est proposée à 18h30 au jardin du FJT du Roc suivi d'un concert à 20h de Strange O'clock. Les infos ICI

CALVADOS

Mercredi, la tournée OLA FDJ s'arrête au parc expo de Caen. Dès 17h30 de nombreuses animations, des cadeaux à remporter et le match de l'Euro entre la France et l'Albanie à suivre sur écran géant. Retirez vos places gratuitement chez Tendance Ouest au 30 Avenue du 6 Juin à Caen.

Tendance Ouest partenaire du meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair. Au programme : de la course, du saut en hauteur, de la course de haie, du saut à la perche et les 100 mètres femme et homme avec de nombreux champions présents. Rendez-vous, ce jeudi, dès 18h au Stade Prestavoine. Et retrouvez Tendance Ouest en direct du meeting de 16h à 20h. Toutes les infos sur ICI

Tout ce week-end, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Calvados organise la fête du sport. Pour sa 5ème édition, il sera possible de tester et de s'informer sur près de 30 disciplines sportives. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Stade Hélitas, rue de Carel à Caen.

ORNE

Vendredi, assistez au concert de Rocky à La Luciole à Alençon. C'est un mélange électro-soul et disco-pop. C'est ce vendredi soir à 21h. L'entrée est à 12€ sur place. Les infos ICI

Vendredi, se tiendra une fête de la musique à Vimoutiers. Organisée par l'association Vimoutiers Animation, la fête se tiendra à partir de 19h avec de nombreux groupes en centre-ville. Retrouvez toutes les infos et le programme de la soirée ICI