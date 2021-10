L'Agenda en Normandie : vendredi 10 juin

MANCHE

Samedi, le tennis club saint-lois fait sa fête. Au programme de 10h à 12h, les portes ouvertes et la réinscription pour l'année 2016/2017. De 14h à 17h, des animations diverses (beach tennis, tournois, structure gonflable pour les petits). Ces animations seront suivies d'un match exhibition entre les professeurs du club et d'un repas.

Dimanche, à Granville, l'Atelier de la Haute-Ville et l'association des Amis de la Haute-Ville organisent le 3ème marché de l'art. Pas moins d'une quarantaine d'exposants sont attendus : peintres, sculpteurs, photographes et métiers d'art. Rendez-vous, ce dimanche de 9h30 à 19h sur la place Cambernon.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end à Caen, ce sont les courants de la liberté. Au programme : le marathon de la liberté, le 10 km ou encore la course féminine la Rochambelle. Toutes les infos ICI

Vendredi et samedi, Music Hermann fait son show. Deux dates pour découvrir les talents des élèves de l'école Music Hermann : guitaristes et bassistes dévoilent une programmation électrique en revisitant Metallica, Rihanna ou encore Simon and Garfunkel. C'est ce vendredi et ce samedi à 20h au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L'entrée est à 6€.

ORNE

Vendredi, à Saint Evroult Notre Dame du Bois et à l'occasion de l'Euro 2016, le club de foot organise la retransmission de la cérémonie d'ouverture ainsi que le match France/Roumanie sur écran géant, à la salle des fêtes. Rendez-vous à partir de 18h pour y assister.

Tout ce week-end, se tient le 4ème salon des arts créatifs et de l'artisanat. Vous y trouverez tous les matériaux nécessaires pour les loisirs créatifs ainsi que des démonstrations et des ateliers de scrapbooking. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

Dimanche, à Domfront, c'est la fête de la Cluse. Les sports et les activités pour enfants seront à faire dimanche tout au long de la journée. Le pass qui vous permet de faire toutes les activités est à seulement 3€ pour les 12 ans et plus, 1€ pour les plus jeunes. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme de Domfront et ICI