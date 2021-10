L'Agenda en Normandie : jeudi 9 juin

MANCHE

Samedi, un concert géant de plus de 3h intitulé «Références 80 & disco» est organisé à Beaumont-Hague. Un plateau composé de 7 musiciens et choristes vous invitera à chanter, danser et voyager dans une ambiance festive. C'est à 20h30, à la salle polyvalente de Beaumont-Hague. L'entrée est à 20€.

Le club de boby karaté Caumont organise un bootcamp «Caumont-Lanta». Préparez-vous à ramper, courir, transpirer avec des épreuves physiques et mentales. Rendez-vous le samedi 25 juin prochain à 14h30 sur le site du Souterroscope des ardoisières à Caumont l'éventé. Une participation de 5€ sera demandé. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end se tient le Grand Run, le tout nouveau salon des sports au parc-expo de Caen. Sportifs amateurs ou aguerris sont attendus pour venir «S’informer, s’équiper, pratiquer». Pratiquer entre autre l'escrime, l'athlétisme, le basket, le foot ou encore du hockey. L'entrée est gratuite.

Dimanche, c'est la fête du cheval nature à Falaise. Au programme : des démonstrations de chevaux évoluant sur un parcours en terrain varié, des démonstrations de maniabilité en attelage, des spectacles équestres ou encore des balades à poneys. C'est ce dimanche de 10h à 18h dans le parc de la Fresnaye. L'entrée est gratuite.

ORNE

Tout ce week-end, un grand show de patinage artistique sur roulettes est organisé à Gacé. Un spectacle tout en lumière avec la participation des clubs ornais et le samedi la présence du club CS Noisy Legrand, champion de France et International de groupe. C'est samedi et dimanche, à la Halle des Sports de Gacé à 20h30.

Tendance Ouest organise le grand casting normand de l'émission The Voice et The Voice Kids. Une cinquantaine de talents seront sélectionnés pour passer les auditions face à Bruno Berberes, directeur du casting des émissions de The Voice, dans les studios de Tendance Ouest. Inscrivez-vous maintenant en remplissant le formulaire ICI