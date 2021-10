Au CHU de Rouen, un nouveau centre pour lutter contre l'infertilité

Le centre d'assistance médicale à la procréation existe depuis 1989 au CHU de Rouen (Seine-Maritime). Lundi 6 juin 2016, il s'est doté de nouveaux locaux. Le but de ce centre : prendre en charge les couples infertiles et développer deux pratiques, le don d'ovocytes et la préservation de la fertilité.