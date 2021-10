L'Agenda en Normandie : mercredi 8 juin

MANCHE

Vendredi, la chorale «Happy Gospel Singers» organise un concert au profit de l'école de Fada N'Gourma au Burkina Faso. L'entrée est gratuite mais une quête sera faite en fin de concert. Les bénéfices seront reversés à cette école. C'est ce vendredi à 20h30, en l'église Sainte Croix de Saint-Lô.

Ce week-end, rendez-vous à Coutances pour le festival de la BD et du livre jeunesse «Le Manchot Bulleur». Découvrez une exposition sur l'univers Marvel, plus de 40 auteurs en dédicace ou encore une rétrospective sur les super-héros dans la bande dessinée. C'est vendredi, samedi et dimanche à Coutances, de 10h à 19h avec Tendance Ouest.

Samedi, la 5ème édition des rondes classiques se déroulera à Saint-Lô. En fin de matinée, les voitures défileront dans le centre-ville avant de rejoindre la plage verte, où les baptèmes commenceront à 14h. Les bénéfices des baptèmes seront reversés au service pédiatrie du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô. Le concert gratuit commencera à 18h30.

CALVADOS

Samedi, rendez-vous dès 22h au Soubock à Cauville pour un concert intime et chaleureux avec Les Décalés du Bocage. L'entrée est à 8€, un cadeau vous sera offert pour toute entrée payée. Retrouvez la programmation complète du Soubock ICI

Dimanche, c'est la fête du cheval nature à Falaise. Au programme : des démonstrations de chevaux évoluant sur un parcours en terrain varié, des démonstrations de maniabilité en attelage, des spectacles équestres ou encore des balades à poneys. C'est ce dimanche de 10h à 18h dans le parc de la Fresnaye. L'entrée est gratuite.

ORNE

Tout ce week-end, un grand show de patinage artistique sur roulettes est organisé à Gacé. Un spectacle tout en lumière avec la participation des clubs ornais et le samedi la présence du club CS Noisy Legrand, champion de France et International de groupe. C'est samedi et dimanche, à la Halle des Sports de Gacé à 20h30.

Tout ce week-end, se tiendra le 4ème salon des arts créatifs et de l'artisanat. Vous y trouverez tous les matériaux nécessaires pour les loisirs créatifs ainsi que des démonstrations et des ateliers de scrapbooking. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.