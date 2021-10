L'Agenda en Normandie : mardi 7 juin

MANCHE

Samedi, un concert géant de plus de 3h intitulé «Références 80 & disco» est organisé à Beaumont-Hague. Un plateau composé de 7 musiciens et choristes vous invitera à chanter, danser et voyager dans une ambiance festive. C'est à 20h30, à la salle polyvalente de Beaumont-Hague. L'entrée est à 20€.

Dans le cadre du Tour de France 2016, Saint-Lô Agglo souhaite valoriser le tracé effectué par les coureurs lors de l'étape Saint-Lô/Cherbourg. Ce dimanche deux randonnées cyclistes gratuites de niveau différent de 28 km et 9 km sont proposées. Des randonnées encadrées par l'Union des Cyclotouristes Saint-Lois. Pensez à vous inscrire auprès du Pôle Jeunesse et Sports de Saint-Lô Agglo et rendez-vous dimanche à partir de 9h sur la plage verte.

CALVADOS

A partir de ce lundi et jusqu'à mercredi, la musique investit l'amphithéâtre Pierre Daure de Caen. Trois concerts seront donnés dans le cadre du festival «Mai musical à l'Université» qui présente la chorale académique des lycées et collèges du Calvados. Chacun des concerts est précédé d'un «accueil musical» et débute à 19h45 dans le grand hall de l'amphi. L'entrée est à 6€, c'est 2€ pour les enfants.

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Bienvenue à Marly-Gomont». Un médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. C'est ce mardi soir à 20h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Bienvenue à Marly-Gomont». Un médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

A l'occasion de l'Euro 2016 de football, la ville d'Alençon va retransmettre sur écran géant plusieurs rencontres de l'équipe de France ainsi que les phases de finales de la compétition dans différents lieux. Le premier match de poule des français sera retransmis ce vendredi 10 juin à 21h, sur le Cour carrée de la dentelle. Les infos ICI

Le Festival Art Sonic fera vibrer Briouze les vendredi 22 et samedi 23 juillet. Un événement à vivre au plus près grâce à l'application smartphone disponible sur Android et Iphone. Cette année, le menu est copieux avec Bigflo & Oli, Lilly Wood & The Prick, Hyphen Hyphen ou encore Birdy Nam Nam. Retrouvez le programme complet du festival, les infos pratiques et la billetterie ICI