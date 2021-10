Le festival Les Hétéroclites commence mercredi 1er juin à Saint Lô

Les Hétéroclites commence avec sa journée dédiée aux enfants: les Hétérokids. Durant l'après-midi, les enfants pourront participer à des atelierset voir différents spectacles qui sont adaptés à leurs âges.

Ensuite, vendredi 3 et samedi 4 juin, le festival devient tout public et les concerts et spectacles de rue s'enchaîneront dans le vallon de la dollé.

Rendez-vous mercredi 1er juin à partir de 13h30. Entrée à 5€ pour les moins de 14 ans, gratuit pour les plus vieux. Vendredi 3 juin à partir de 19h25, tarif plein: 8€, 6€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les plus jeunes. Samedi 4 juin à partir de 15h, tarif plein: 10€, 7€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les plus jeunes .

Nouveau cette année, vous pouvez vous procurer un pass 2 jours (vendredi+samedi) pour 15€.

Points de vente des Pass

Planet R’ – 4 Rue Maréchal Leclerc – 50000 Saint-Lô

Le Sombrero – 34 rue du Belle – 50000 Saint-Lô

Le Neptune – 43 rue du Neufbourg – 50000 Saint-Lô

Moyens de paiement sur place:

Paiement uniquement en Plumes ( jetons ) aux bars du festival. Un point de change est à votre disposition sur le site pour acheter des Plumes. ATTENTION Les Plumes ne sont ni reprises ni échangées. Achats de jetons par carte bancaire possible.

Ecoutez Lisa Retoux, responsable communication chez Art Plume, nous parler du programme de cette nouvelle édition: