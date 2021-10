L'Agenda en Normandie : mardi 31 mai

MANCHE

Le Festival Les Hétéroclites revient à Saint-Lô pour ce début du mois de juin. Hétérokids c'est mercredi ainsi que vendredi et samedi. Un festival ouvert à tous avec des concerts et des spectacles. Les tarifs et le programme sont à retrouver ICI

Samedi, à Tourlaville, sur la plage de Collignon, entrez dans la peau d'un sauveteur. Suivez la 1ère étape du Tour à Cherbourg-en-Cotentin. Au programme : initiation au sauvetage sportif et au secourisme pour les petits et les grands et nage en mer. C'est ce samedi de 14h à 23h. Les infos ICI

CALVADOS

Jusqu'au 12 juin, le D-Day Festival Normandy propose un programme de manifestations festives dans le cadre de la 10ème édition. Les Offices de Tourisme des plages du Débarquement s'unissent et proposent un programme complet sur leur territoire. Plus d'infos ICI

Vendredi, retrouvez Tendance Ouest en direct du Viaduc de la Souleuvre à 61m de haut. De 6h à 9h, découvrez toutes les activités du Viaduc de la Souleuvre. De 9h à 12h découvrez Normandie Sites, l'association en charge de la promotion des sites touristiques normands et Wilfried testera en direct les activités du Viaduc de la Souleuvre.

ORNE

Samedi, une soirée Festi Rock est organisée à Mamers. Au programme : Karmädjo, Grizzly Factory, Martin Rock Brothers, Emotika et bien d'autres. Rendez-vous, ce samedi, de 17h à 1h du matin sur la Place Carnot de Mamers. L'entrée est gratuite.