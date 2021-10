L'Agenda en Normandie : lundi 30 mai

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Alice de l'autre côté du miroir» en 3D, avec Johnny Depp et Anne Hathaway. Suivez les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin.

Vendredi et tout ce week-end, rendez-vous aux jardins dans la Manche, pour la 14ème édition. L'occasion de profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Au programme : expositions et animations. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, c'est la 5ème édition des Demoiselles de la Manche à Saint-Lô, avec Tendance Ouest. Venez marcher ou courir 5 km au profit de la lutte contre le cancer. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Alice de l'autre côté du miroir» avec Johnny Depp et Anne Hathaway. Suivez les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. C'est ce mardi soir à 20h15 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi, c'est Château bruyant party night au Cargö à Caen. C'est une soirée de concerts rap et électro. C'est ce samedi à 21h. L'entrée varie de 12€ à 19€. Retrouvez la programmation complète du Cargö ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Alice de l'autre côté du miroir» en 3D, avec Johnny Depp et Anne Hathaway. Suivez les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Tout ce week-end, rendez-vous aux jardins à Alençon. L'occasion de profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Au programme : expositions, animations et concerts de 10h à 19h et jusqu'à 22h le samedi. L'entrée est gratuite. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Parc des Promenades d'Alençon.