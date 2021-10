L'Agenda en Normandie : jeudi 26 mai

MANCHE

Vendredi et samedi, se tient la 4ème édition de Bulles de campagne à La Haye-du-Puits. Des animations gratuites pour découvrir le développement durable avec un village, un atelier, des balades, des surprises et diverses animations. Plus d'infos ICI

Samedi, le Secours Populaire Français organise une braderie. Rendez-vous de 9h30 à 12h30 dans les locaux du Secours Populaire au 307 rue du Plat Chemin à Querqueville.

CALVADOS

Vendredi, venez donner votre sang à St Germain La Blanche Herbe. Rendez-vous de 16h30 à 19h à l'Espace Ardenna. Et samedi, une collecte de sang est organisée à Blainville sur Orne pour faire votre don c'est de 9h à 12h30 au Restaurant scolaire, rue Louise Michel. Toutes les collectes près de chez vous à retrouver ICI

Samedi, se tient la manifestation A Caen la fête. Place Bouchard à partir de 14h, des arts martiaux historiques, des jeux de société, des jeux vidéo et des jeux en bois. Et de 18h à 22h concert et soirée disco. C'est gratuit. Plus d'infos ICI

A partir de samedi et jusqu'au 12 juin, le D-Day Festival fête sa 10ème édition. Pour cette édition anniversaire, 130 animations sont prévues, contre 80 l'an dernier. Reconstitution historique, pique-nique géant, bal populaire, feu d'artifice. Les animations sont diverses et variées et presque toutes gratuites. Le programme complet est à retrouver ICI

ORNE

Vendredi, un marché des producteurs de Pays est organisé à Alençon. Il s'agit d'un marché proposant une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.

Dimanche, c'est la 2ème édition des dimanches après-midi à l'Aigle. Une course d'orientation est organisée à l'occasion de la fête de la randonnée dans l'Orne. Trouvez les balises dans la ville et faites un selfie devant. Rendez-vous, ce dimanche, à 13h30 sur la place de la mairie. Le départ sera donné à 14h. Pensez à vous inscrire.