Vos hits préférés de la semaine

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.

Un trio de tête renouvelé à 66% cette semaine. Le grand vainqueur est Justin Bieber! Il progresse de 7 places d'un coup avec "Love Yourself", lui qui vient de gagner un prix aux Billboard Music Awards. Deuxième de la semaine, c'est l'ancien leader Matt Simons et nouveau 3ème, le duo Frero Delavega qui est médaille de bronze grâce à 8 places de gagnées.

La meilleure progression cette semaine est attribuée à Kungs avec "This girl". Le DJ Français fait une percée de 24 places! La pire dégringolade est pour "Adventure of a lifetime" de Coldplay à cause de 12 places de perdues.

5) MIKE POSNER I took a pill in Ibiza (+21)

4) COLDPLAY ft. BEYONCE Hymn for the weekend (+6)

3) FRERO DELAVEGA Autour de moi (+8)

2) MATT SIMONS Catch and release (-1)

1) JUSTIN BIEBER Love Yourself (+7)